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06:04, 21 июня 2024Мир

МИД Южной Кореи вызовет российского посла из-за договора РФ и КНДР

Yonhap: МИД Южной Кореи вызовет российского посла из-за договора РФ и КНДР

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Посла России в Южной Корее Георгия Зиновьева вызовут в МИД страны, сообщает Yonhap со ссылкой на источники.

В ведомстве дипломату донесут позицию Сеула по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным РФ и КНДР, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон, отмечает агентство.

В частности, первый заместитель министра иностранных дел Ким Хон Гюн подчеркнет, что военное сотрудничество России с КНДР является явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих деятельность, которая могла бы способствовать наращиванию вооружений Пхеньяна.

Кроме того, послу дадут понять, что Сеул предоставит Украине вооружение в ответ на подписание Москвой договора.

Ранее Yonhap сообщил, что власти Южной Кореи ужесточат санкции в отношении России с помощью введения новых ограничений на поставки товаров. Список запрещенных к экспорту позиций, созданный в связи с началом боевых действий на Украине в 2022 году, расширят на 243 позиции. Всего в нем будут находиться 1402 категории товаров.

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      Сергей Грехов
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