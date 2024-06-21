Российский сервис аренды самокатов заработает в Рио-де-Жанейро

Российский кикшеринговый сервис Whoosh начнет работу в Рио-де-Жанейро

Российский кикшеринговый сервис Whoosh начнет работу в Рио-де-Жанейро. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет ТАСС.

Запуск аренды самокатов в Бразилии от бренда из РФ пройдет в рамках пилотного проекта Whoosh в странах Южной Америки. На первом этапе к сервису подключат тысячу электросамокатов, при успешных результатах пилота парк в дальнейшем может быть расширен.

В компании подчеркнули, что в Рио-де-Жанейро хорошо развита инфраструктура для передвижения на самокатах. На данный момент протяженность велодорожек города более 400 километров, и власти рассчитывают построить еще 1 тысячу километров к 2033 году.

Whoosh уже работал в Бразилии, Чили и Перу в 2023 году — тогда в этих странах было около 6 тысяч самокатов, что составляет около 4 процентов от всего парка сервиса на конец прошлого года. В 2024 году компания планирует как минимум удвоить число подключенных в Южной Америке самокатов и увеличить выручку в регионе в несколько раз.

Ранее стало известно, что каждый второй житель крупных российских городов брал самокаты в аренду. Не меньше одного раза в неделю СИМ пользовались 74 процента горожан. Чаще всего с их помощью передвигаются по городу в утренние и вечерние часы.