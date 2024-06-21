Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:00, 21 июня 2024Экономика

Российский сервис аренды самокатов заработает в Рио-де-Жанейро

Российский кикшеринговый сервис Whoosh начнет работу в Рио-де-Жанейро

Фото: Davi Costa / Unsplash

Российский кикшеринговый сервис Whoosh начнет работу в Рио-де-Жанейро. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет ТАСС.

Запуск аренды самокатов в Бразилии от бренда из РФ пройдет в рамках пилотного проекта Whoosh в странах Южной Америки. На первом этапе к сервису подключат тысячу электросамокатов, при успешных результатах пилота парк в дальнейшем может быть расширен.

В компании подчеркнули, что в Рио-де-Жанейро хорошо развита инфраструктура для передвижения на самокатах. На данный момент протяженность велодорожек города более 400 километров, и власти рассчитывают построить еще 1 тысячу километров к 2033 году.

Whoosh уже работал в Бразилии, Чили и Перу в 2023 году — тогда в этих странах было около 6 тысяч самокатов, что составляет около 4 процентов от всего парка сервиса на конец прошлого года. В 2024 году компания планирует как минимум удвоить число подключенных в Южной Америке самокатов и увеличить выручку в регионе в несколько раз.

Ранее стало известно, что каждый второй житель крупных российских городов брал самокаты в аренду. Не меньше одного раза в неделю СИМ пользовались 74 процента горожан. Чаще всего с их помощью передвигаются по городу в утренние и вечерние часы.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      США разрешили Украине удары по всем приграничным регионам России. Как это повлияет на ход конфликта?

      Начато расследование из-за плачущей кровью статуи Девы Марии

      В России начались сложности с выводом юаней с Мосбиржи

      Играющий в США российский хоккеист сравнил цены в Америке и на родине

      Популярное российское скетч-шоу перезапустят

      Украина объявила в международный розыск устроивших покушение на казахстанского блогера

      Кинолог назвала виновников «собачьего кризиса» в Улан-Удэ

      Арестович прокомментировал слухи о романе с Собчак

      В России разъяснили возможность компенсации недополученных выплат работающими пенсионерами

      На Западе заявили о сигнале Путина для США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше