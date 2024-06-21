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03:37, 21 июня 2024Мир

Трамп назвал ошибочными слова Байдена про Украину и НАТО

Трамп: слова Байдена про будущее Украины в НАТО ошибочны
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Джо Байден и его администрация совершают ошибку, когда говорят, что будущее Украины в НАТО, заявил бывший глава государства Дональд Трамп. Об этом он сказал в интервью для подкаста All In.

«Байден все неправильно говорит. И одна из его ошибок, он говорил: "Украина будет в НАТО". Он говорит противоположное тому, что, по-моему, нужно говорить... На месте России вы бы не обрадовались», — подчеркнул политик.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что вступление в НАТО станет будущим Украины.

Чиновник отметил, что для присоединения к альянсу Киеву потребуется приложить немало усилий. Например, властям необходимо преодолеть проблему с коррупцией. Кирби выразил мнение, что решение о приеме Украины примут все страны-члены НАТО, а не только США.

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      Сергей Грехов
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