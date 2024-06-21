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15:31, 21 июня 2024Бывший СССР

В Харькове раздалась серия взрывов

В Харькове после объявления воздушной тревоги раздалась серия взрывов

Фото: Andrii Marienko / AP

В Харькове раздалась серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

По информации журналистов, первый взрыв был слышен около 15:10. За ним спустя менее десяти минут последовали еще несколько. В каких районах Харькова произошли взрывы, а также какие объекты были повреждены, не уточняется.

Взрывы прогремели на фоне объявленной в Харьковской области воздушной тревоги. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены начали работать в регионе около 14 часов.

Серия взрывов в Харьковской области также прозвучала утром 21 июня. Они раздались в районе областной столицы на фоне воздушной тревоги примерно в 10 утра в пятницу.

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      Екатерина Грищенко
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