В районе Харькова прозвучала серия взрывов

За пределами Харькова прогремела серия взрывов

В районе Харькова прозвучало несколько взрывов. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает украинское издание «Общественное».

По информации журналистов, серия взрывов, предположительно, прогремела за пределами города. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 8:20 утра в Харьковской области звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские военные хранят боевую технику и вооружение во дворах жилых домов под Харьковом. По его словам, на это пожаловались жители села Ольховка.