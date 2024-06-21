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09:58, 21 июня 2024Бывший СССР

В районе Харькова прозвучала серия взрывов

За пределами Харькова прогремела серия взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В районе Харькова прозвучало несколько взрывов. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает украинское издание «Общественное».

По информации журналистов, серия взрывов, предположительно, прогремела за пределами города. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, с 8:20 утра в Харьковской области звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские военные хранят боевую технику и вооружение во дворах жилых домов под Харьковом. По его словам, на это пожаловались жители села Ольховка.

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      Алевтина Запольская
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