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07:27, 21 июня 2024Бывший СССР

Раскрыто место хранения бронетехники ВСУ под Харьковом

Марочко: ВСУ под Харьковом размещают бронетехнику во дворах жилых домов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят военную технику во дворах жилых домов. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, жители села Ольховка под Харьковом массово жалуются, что украинские войска размещают технику, оружие и личный состав на территории их участков, дворов и хозяйственных построек.

Он отметил, что таким образом ВСУ подвергают опасности мирных жителей. Они используют «свою традиционную практику», прикрываясь гражданским населением, заключил Марочко.

Ранее Марочко сообщал о подготовке украинской армии к контрнаступлению на локальном участке в Харьковской области. По его словам, ВСУ наращивают силы и средства, подготавливают ударные группировки. План при участии офицеров НАТО разрабатывает главком украинских войск Александр Сырский.

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      Марина Совина
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