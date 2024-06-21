Марочко: ВСУ под Харьковом размещают бронетехнику во дворах жилых домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хранят военную технику во дворах жилых домов. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, жители села Ольховка под Харьковом массово жалуются, что украинские войска размещают технику, оружие и личный состав на территории их участков, дворов и хозяйственных построек.

Он отметил, что таким образом ВСУ подвергают опасности мирных жителей. Они используют «свою традиционную практику», прикрываясь гражданским населением, заключил Марочко.

Ранее Марочко сообщал о подготовке украинской армии к контрнаступлению на локальном участке в Харьковской области. По его словам, ВСУ наращивают силы и средства, подготавливают ударные группировки. План при участии офицеров НАТО разрабатывает главком украинских войск Александр Сырский.