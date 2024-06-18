Марочко: НАТО и Сырский готовят ВСУ к контрнаступлению в Харьковской области

НАТО готовит ударные группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, офицеры НАТО и главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский начали обучать военных, планируя контрнаступление на локальном участке в Харьковской области. «Прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником, подготовка им ударных группировок», — подчеркнул Марочко.

Он предположил, что Киев планирует контрнаступление на локальном участке.

В мае сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России перешли к масштабным наступательным действиям в Харьковской области.