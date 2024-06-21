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07:06, 21 июня 2024Мир

В Китае заявили о провале попыток США изолировать Россию

Китайский профессор Ли Хайдун: попытки США изолировать Россию провалились

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун на фоне поездок президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам заявил о провале попыток США изолировать Москву. По его мнению, Вашингтону необходимо смириться с этим, сообщает издание Global Times.

«Попытка США изолировать Россию путем принуждения других государств встать на сторону Соединенных Штатов оказалась напрасной», — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия и Вьетнам настроены на развитие двусторонних отношений, что будет способствовать сохранению стратегической стабильности и равновесия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Профессор добавил, что большое количество государств не желают быть марионетками США, которые стремятся показать свою привилегированность на международной арене. Ли Хайдун отметил, что Соединенным Штатам необходимо смириться с нынешней ситуацией, даже если это их не устраивает.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США хотят получить от Вьетнама информацию об итогах визита Путина.

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      Марина Совина
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