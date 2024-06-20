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22:55, 20 июня 2024Мир

США захотели получить от Вьетнама информацию об итогах визита Путина

Белый дом: США хотят получить от Вьетнама информацию об итогах визита Путина

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

США хотят получить от Вьетнама информацию об итогах визита президента России Владимира Путина, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

Он прокомментировал визит помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка в азиатскую страну 21-22 июня и ответил на вопрос, намеревается ли тот получить необходимые сведения от вьетнамских официальных лиц.

«Очевидно, у нас там есть посольство, и они, конечно, в свое время проведут соответствующие беседы со своими коллегами во вьетнамском правительстве», — сказал Кирби.

Он напомнил, что президент США Джо Байден поднял двусторонние отношения с Вьетнамом «на исторический уровень», до всеобъемлющего стратегического партнерства. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон планирует и далее сосредоточиться на углублении и расширении этих отношений для взаимной выгоды и для региона.

20 июня российский лидер Владимир Путин и президент Вьетнама То Лам провели переговоры в Ханое, которые длились около полутора часов. По итогам встречи главы двух государств приняли совместное заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

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      Марина Совина
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