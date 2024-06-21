В Минобороны обсудили автоматизацию процесса получения военнослужащими льгот

Белоусов: процесс получения военнослужащими льгот должен быть автоматизирован

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поднял вопрос автоматизации процесса получения льгот военнослужащими. Об этом сообщает РИА Новости

По его словам, оформление документов для получения мер социальной поддержки следует упростить. Вместе с министром связи Максутом Шадаевым глава Минобороны обсудил вопрос реализации модели бездокументационного подтверждения льгот участниками специальной военной операции на Украине.

«В ходе совещания глава российского военного ведомства подчеркнул одну из ключевых проблем, с которыми могут сталкиваться военнослужащие и члены их семей при оформлении документов, необходимых для получения льгот и мер соцподдержки. Министр обороны РФ отметил, что процесс объективно должен быть упрощен для граждан и автоматизирован», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее Белоусов поручил жестко следить за возведением объектов военного городка Тихоокеанского флота. В рамках поездки в войска Восточного военного округа он призвал выполнить все строительные работы точно в срок.