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13:22, 21 июня 2024Россия

В России подросток решился на суицид после общения с полицейскими и оставил записку

В Норильске подросток решился на суицид, перед этим его задерживали полицейские

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Норильске подросток решился на суицид после общения с полицейскими. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

16-летний россиянин хотел устроиться на работу и разместил с этой целью объявление. На связь с ним вышли мошенники, которые предложили ему поработать «курьером» — забирать деньги у пенсионеров, которые поверили злоумышленникам и согласились отдать им свои сбережения. По первому же адресу подростка задержали.

После беседы с полицейскими, на которую также вызывали отца мальчика, он написал записку, в которой попросил простить его. Прочитавший послание отец позвонил правоохранителям — подростка успели снять с крыши многоэтажки.

В прокуратуре с ним провели беседу. Мальчику пояснили, что из-за своего возраста он не подлежит уголовной ответственности.

Ранее в Дагестане изнасилованная девушка попыталась совершить суицид из-за травли родственников обвиняемого. Во время судебных разбирательств семья обвиняемого угрожала девушке и требовала отказаться от показаний.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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