Чехия выступила за «модель регаты» по приему новых членов в ЕС

Глава МИД Чехии Липавски: страны должны приниматься в ЕС по «модели регаты»

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски заявил, что страны должны приниматься в Евросоюз (ЕС) по «модели регаты», то есть соревнования между кандидатами по прогрессу реформ. Об этом сообщает APA.

По его словам, адаптация к правилам Европейского союза и реформы — это два «параллельных процесса». «Мы должны предоставить европейскую перспективу каждой европейской стране, которая этого хочет и выполняет требования», — добавил Липавски.

Глава ведомства добавил, что Украина представляет собой «особый случай» в связи с продолжающимся на территории страны конфликтом. По его словам, украинцы «выбрали демократию и европейский образ жизни», поэтому заслуживают всяческой поддержки со стороны ЕС.

Ранее сообщалось, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз начнутся 25 июня.