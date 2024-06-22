Силовики начали предлагать подозреваемым и обвиняемым в СИЗО отправиться на СВО. К вербовке подключились ФСБ и МЧС

«Ъ»: в СИЗО вербовкой обвиняемых на спецоперацию занялись МВД, ФСБ и МЧС

Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов начали набирать подозреваемых и обвиняемых в воинские части, участвующие в специальной военной операции (СВО). Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как указывает издание, всем этим структурам предписано наладить активное взаимодействие с военкоматами. В разосланных ведомствами следователям и дознавателям директивах указано, что при проведении расследования уголовных дел тем вменяется в обязанность разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет то, что они имеют право заключить контракт с Минобороны. Взамен гарантируется приостановление, а затем и прекращение уголовного преследования, а также снятие судимостей. Также уголовное дело полностью прекращается после награждения госнаградой, завершения военных действий или «утраты жизни или здоровья».

По информации издания, после возбуждения уголовного дела его фигуранту теперь практически сразу предлагаются отправиться на спецоперацию. Если он соглашается, данные оказавшегося под следствием направляются в военкомат, и в случае положительного решения уголовное преследование приостанавливается по ходатайству Минобороны.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что осужденные по тяжким статьям заключенные могут претендовать на амнистию за участие в СВО, так как они «искупают преступление кровью на поле боя».

Однако одновременно с этим сообщалось о случаях, когда вернувшиеся с СВО бойцы оставались в статусе осужденных. Так, военнослужащий отряда «Шторм Z» из Волгограда пожаловался на не снятую судимость, кроме того, вместо положенных ему денег он получил от 40 до 70 тысяч рублей. Россиянин заявил, что собирается снова поехать на СВО, но не может сделать это из-за отсутствия военного билета. В военкомате бойцу пояснили, что снятие судимости не входит в их компетенцию.

В зоне СВО находятся около 700 тысяч российских бойцов

В зоне проведения специальной военной операции на Украине находятся почти 700 тысяч российских военных. Об этом 14 июня заявил Путин в ходе встречи с участниками программы «Время героев». Глава государства отметил, что власти уже сегодня думают о том, каким способом организовать и оказать поддержку всем тем, кто закончит службу в зоне специальной военной операции.

При этом в декабре 2023-го российский лидер отмечал, что в СВО участвуют 617 тысяч военных. По его словам, участвующим в СВО бойцам приходится удерживать линию фронта протяженностью более 2000 километров.

Изменникам и педофилам запретили отправляться на СВО

Отправиться из российских колоний, тюрем и следственных изоляторов (СИЗО) на СВО могут лишь фигуранты дел по нетяжким статьям Уголовного Кодекса. Из этого следует, что подавать заявку на отправку на СВО не могут осужденные и обвиняемые в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, госизмене, шпионаже, терроризме и сепаратизме и контрабанде оружия.

При этом ранее стало известно о возвращении домой жителя Владивостока, который был приговорен к 24-летнему сроку за расправу над женщиной, сопряженную с ее изнасилованием. Осужденный отправился на СВО после года в колонии, еще через три месяца он появился во Владивостоке. Муж изнасилованной россиянки выразил уверенность, что получивший свободу бывший осужденный вновь совершит преступление.