Сотни населенных пунктов остались без света на Украине

На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы

На Украине больше 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы. Об этом сообщило Минэнерго страны в Telegram-канале.

«По состоянию на утро, из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего без света остались более 125 тысяч абонентов в семи областях страны. По этой причине продлили период графиков отключения. В частности, пояснили в министерстве, ограничения применялись для пресечения нагрузки.

Ранее в городе Стрый Львовской области Украины после серии взрывов начались перебои со светом. До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также стало известно, что во Львовской области ракетным ударом был поражен объект критической энергоинфраструктуры, там начался пожар.