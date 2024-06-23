Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:38, 23 июня 2024Бывший СССР

Сотни населенных пунктов остались без света на Украине

На Украине более 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Baranov / Shutterstock / Fotodom

На Украине больше 500 населенных пунктов остались без света из-за грозы. Об этом сообщило Минэнерго страны в Telegram-канале.

«По состоянию на утро, из-за грозы остаются обесточенными более 500 населенных пунктов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего без света остались более 125 тысяч абонентов в семи областях страны. По этой причине продлили период графиков отключения. В частности, пояснили в министерстве, ограничения применялись для пресечения нагрузки.

Ранее в городе Стрый Львовской области Украины после серии взрывов начались перебои со светом. До этого на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также стало известно, что во Львовской области ракетным ударом был поражен объект критической энергоинфраструктуры, там начался пожар.

Что думаешь? Оцени!

      На крючке: Когда звонит мошенник

      Okko

      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Вьетнам назвал США стратегическим партнером. Это произошло почти сразу после визита Путина

      При атаке ВСУ на Севастополь погибли взрослый и двухлетний ребенок

      В Крыму заявили о страхе Запада перед новым миропорядком

      Российские военные нанесли удар по месту подготовки Воздушных сил Украины

      В России высказались об освобождении на Украине митрополита по просьбе патриарха Кирилла

      Появилось третье по счету видео удара новым вооружением по позициям ВСУ

      На Крымском мосту после атаки ВСУ восстановили движение

      Почти 40 человек стали жертвами удара Израиля по сектору Газа

      Раскрыты подробности жизни 18-летней невесты Лепса

      Путин рассказал о способе отдохнуть при тяжелом графике работе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше