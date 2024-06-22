В Львовской области после взрывов начались перебои со светом

В городе Стрый Львовской области после серии взрывов начались перебои со светом

В городе Стрый Львовской области Украины после серии взрывов начались перебои со светом. Об этом сообщил телеканал ТСН со ссылкой на местные соцсети.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также стало известно, что во Львовской области ракетным ударом был поражен объект критической энергоинфраструктуры, там начался пожар.

1 июня по военным объектам в Стрые был нанесен удар. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что среди прочего была поражена расположенная на военном аэродроме Стрыйская авиабаза, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили к приему западных истребителей F-16.