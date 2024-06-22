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06:26, 22 июня 2024Бывший СССР

Во Львовской области Украины загорелся энергообъект

Козицкий сообщил о возгорании энергообъекта во Львовской области Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

На объекте критической энергоинфраструктуры во Львовской области Украины начался пожар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной военной администрации Максим Козицкий.

Козицкий утверждает, что возгорание началось после ракетного удара. Он также уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

22 июня телеканал ТСН сообщил, что в городе Стрый Львовской области Украины после серии взрывов начались перебои со светом. Ранее по всей Украине второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, на территории некоторых регионов произошли взрывы.

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      Маргарита Пименова
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