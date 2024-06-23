Стало известно еще о двух поджогах автомобилей ВСУ на Украине

В Киеве и Лубнах подожгли еще два автомобиля ВСУ

Стало известно о поджоге еще двух автомобилей на Украине, один из которых принадлежал военнослужащему, а другой — ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Поджог машины ВСУ — автомобиля Citroen — произошел рядом с многоквартирным домом в Оболонском районе Киева. Второй случай поджога зафиксировали в Полтавской области в городе Лубны. Автомобиль Mazda, который был припаркован возле многоквартирного дома, взорвался около 08:00 из-за неустановленного устройства. По сообщению источников, пострадавших нет.

Было заведено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одессе ночью сожгли автомобиль, принадлежавший работнику Приморского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Инцидент случился в поселке Котовского. Кто именно совершил нападение на транспортное средство, неизвестно.