Очевидцы сообщили о прекращении стрельбы в центре Дербента

Стрельба в центре Дербента прекратилась, рассказали очевидцы РИА Новости.

Отмечается, что, несмотря на это, люди во многих домах и в гостиницах люди продолжают сидеть без света.

Ранее сообщалось о завершении активной фазы контртеррористической операции (КТО) в Дербенте. В национальный антитеррористический комитет (НАК) уточнили, что в ходе операции в Дербенте ликвидировали двое боевиков.

23 июня в Дербенте группа террористов напала на два православных храма и синагогу. Сообщалось, что церковь и синагога были уничтожены в результате поджога. При этом на дверях синагоги обнаружили надпись с отсылкой к Корану: числа 2:120 и 8:39. Предположительно, ее краской написали напавшие.