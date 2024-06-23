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23:59, 23 июня 2024Силовые структуры

Стрельба в центре Дербента прекратилась

Очевидцы сообщили о прекращении стрельбы в центре Дербента

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Стрельба в центре Дербента прекратилась, рассказали очевидцы РИА Новости.

Отмечается, что, несмотря на это, люди во многих домах и в гостиницах люди продолжают сидеть без света.

Ранее сообщалось о завершении активной фазы контртеррористической операции (КТО) в Дербенте. В национальный антитеррористический комитет (НАК) уточнили, что в ходе операции в Дербенте ликвидировали двое боевиков.

23 июня в Дербенте группа террористов напала на два православных храма и синагогу. Сообщалось, что церковь и синагога были уничтожены в результате поджога. При этом на дверях синагоги обнаружили надпись с отсылкой к Корану: числа 2:120 и 8:39. Предположительно, ее краской написали напавшие.

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      Марина Совина
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