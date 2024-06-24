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06:30, 24 июня 2024Наука и техника

Обнаружена сложная система шаровых скоплений

Phys.org: обнаружена сложная система шаровых скоплений в галактике NGC 4696

Изображение: arXiv

Астрономы Национального университета Андреса Белло в Чили обнаружили сложную систему шаровых скоплений в гигантской эллиптической галактике NGC 4696. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

NGC 4696, находящаяся на расстоянии около 145 миллионов световых лет, является самой яркой галактикой в скоплении галактик Центавра. В ходе предыдущих наблюдения была выявлена нитевидная структура, пересекающую ее центральную область и простирающуюся к соседней галактике NGC 4696B, что предполагает возможное слияние или аккрецию материала от NGC 4696B.

Чтобы изучить эволюцию галактики, астрономы провели наблюдения системы шаровых скоплений. Из первоначальной выборки в 3973 кандидатов в шаровые скопления было отобрано 3818 кандидатов.

Оказалось, что система шаровых скоплений NGC 4696 включает шаровые скопления из синих звезд и шаровые скопления из красных звезд. На диаграмме «цвет — звездная величина» это выглядит как бимодальное распределение с синим пиком при 0,763 звездной величины и красным пиком при 1,012 звездной величины. На малых галактоцентрических расстояниях предпочтительным является унимодальное распределение, указывающее на наличие промежуточной популяции шаровых скоплений.

Также было обнаружено бимодальное распределение металличности системы шаровых скоплений, а профили радиальной плотности оказались различными для синей и красной популяций. Ученые выявили признаки того, что взаимодействия между NGC 4696 и двумя соседними галактиками, скорее всего, повлияли на формирование системы шаровых скоплений.

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