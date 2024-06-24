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15:38, 24 июня 2024Культура

Милонов заявил о пожизненном проклятии Яны Трояновой

Депутат Милонов: актриса Троянова навлекла на себя пожизненное проклятие Иуды

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов отреагировал на антироссийские высказывания актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Его слова приводит The Voice.

Депутат заявил, что звезда сериала «Ольга» «навлекла на себя пожизненное проклятие Иуды». «Мучиться ей теперь с этим грехом. Ведь отреклась она не просто от страны, от себя и от своих предков она отреклась», — пояснил он.

По мнению Милонова, Троянову нельзя прощать после того, как она одобрительно отозвалась о том, что ее соотечественников лишают жизни. «И не уверен, что в жизни загробной будет ей прощение за эти слов», — заключил он.

Ранее Троянова заявила, что хороший русский не может быть живым. После этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания актрисы.

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      Мария Рюрикова
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