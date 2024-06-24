Один из участников теракта в Дагестане оказался политиком

Убитый в Дагестане участник теракта был функционером «Справедливой России»

Убитый в Дагестане участник теракта был функционером «Справедливой России» — Али Закаригаев был председателем отделения партии в Сергокалинском районе. Об этом РИА Новости сообщили в политическом объединении.

Закаригаев ушел с позиции председателя районного отделения партии два года назад, рассказала руководитель аппарата регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Зурида Валеева. Однако мужчина продолжал оставаться членом партии.

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. По последним данным, погибли 20 человек, из них как минимум — сотрудники правоохранительных органов.