Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Алиев направил Путину письмо с соболезнованиями после терактов в Дагестане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту России Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с терактами в Дагестане. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

В своем послании он отметил, что глубоко потрясен известием о событиях в Дагестане.

Помимо этого, он выразил соболезнования главе российского региона Сергею Меликову. В письме ему азербайджанский лидер написал, что воспринял известие о террористических актах в Дербенте и Махачкале с чувством глубокой скорби.

Ранее стало известно, что Российский союз туриндустрии (РСТ) рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Дагестан после терактов в республике. Находящихся в Махачкале и Дербенте путешественников призвали оставаться в безопасных местах, не выходить на улицу и следить за сообщениями официальных властей.