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07:50, 24 июня 2024Спорт

Российская гимнастка показала фото в бикини

Фото: @kravtsova_1909

Российская гимнастка Мария Кравцова на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) показала фотографию в бикини.

23-летняя спортсменка выложила снимок на шезлонге в купальнике оливкового цвета. При этом она показала татуировку, размещенную в районе ребер. Кравцова рассказала, что проводит отпуск в Турции.

Кравцова — трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях. Также на ее счету три победы на чемпионате Европы, а также две золотые награды юниорского первенства мира в командном многоборье.

В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Для выступления на турнирах спортсмены должны подать индивидуальную заявку и получить одобрение FIG.

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