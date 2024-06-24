«Самая сексуальная бездомная» Австралии рассказала о жизни

Порномодель, объявившая себя самой сексуальной бездомной Австралии, рассказала, как находила ночлег. Об этом пишет Daily Star.

Эмили Уэбб осталась без съемной квартиры из-за жилищного кризиса в стране. Несмотря на то, что девушка могла снять новый дом, она решила не тратить тысячу австралийских долларов (около 58 тысяч рублей) на аренду и найти другой выход. Она стала знакомиться с мужчинами в интернете и ночевать у них.

Уэбб заявила, что на свиданиях никогда не рассказывала, что стала бездомной, но у нее всегда получалось найти дом. «У меня много друзей в Голд-Косте, но я не хотела злоупотреблять их гостеприимством и быть обузой для них. Лучше я буду обузой для случайных парней», — заявила порномодель.

Обычно ей удавалось поселиться у очередного кавалера на три ночи. Австралийка призналась, что со временем некоторые мужчины поняли, для чего она их использовала. Теперь она удалилась из приложения для знакомств. Несмотря на то, что у нее достаточно денег, чтобы снять квартиру, сейчас она все еще ночует у друзей, которых не хотела обременять, или в машине.

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