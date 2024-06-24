Житель Ростова услышал «мы не работаем» от полиции в день захвата города ЧВК «Вагнер»

Житель Ростова Авакян: в день мятежа Пригожина полиция сообщила, что не работает

В день мятежа ЧВК «Вагнер», когда 24 июня 2023 года вагнеровцы заняли Ростов-на-Дону, полиция не предпринимала никаких действий, а на просьбу помочь в охране порядка в полицейском участке ответили «мы сегодня не работаем», рассказал «Ленте.ру» житель Ростова Гаспар Авакян.

Мужчина решил обратиться в полицию после того, как возле захваченного штаба Южного военного округа неизвестный прокричал проукраинский лозунг. Тогда Авакян решил, что если не вмешается полиция, кто-то может пострадать, и отправился в 4-й отдел полиции, который находится через дорогу, в 30 метрах от здания штаба.

Авакян стал стучать в дверь полицейского участка, но из-за закрытой двери ему ответили «мы сегодня не работаем».

«Ни единого полицейского на улице не было, но при этом они все потом получили медали», — сказал Авакян.

Сообщалось, что в день мятежа в полицеских подразделениях был введен план «Крепость», согласно которому стражи порядка должны были занять оборону в своих зданиях.

Местным жителям из-за бездействия полиции, по словам Авакяна, пришлось самим вести переговоры с вагнеровцами. Мятежники, как рассказали «Ленте.ру» местные жители, уверяли, что не хотят причинить вред городу и его жителям, хотя одновременно с этим обустраивали пулеметные точки и расставляли на улицах «минные шлагбаумы» — доски, на которых закреплены несколько противотанковых мин.

Как развивались события в день мятежа Пригожина

23 июня 2023 года Пригожин обвинил российских военных в том, что те якобы нанесли удар по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Военное ведомство, в свою очередь, заявило, что эти сообщения не соответствуют действительности. Пригожин в ответ пригрозил применить силу и колонны «Вагнера» выдвинулись в сторону Москвы. По пути в столицу подразделения ЧВК взяли под контроль Ростов-на-Дону и штаб Южного военного округа, находящийся там. Другие колонны пошли по федеральной трассе М-4 «Дон» через Воронежскую и Липецкую области.

На фоне мятежа власти Москвы, Подмосковья и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). По предполагаемому маршруту Пригожина выставили блокпосты, фуры и другие заграждения, чтобы остановить продвижение мятежников. После начала мятежа президент России Владимир Путин назвал организаторов предателями и предупредил, что их ждет «неминуемое наказание».

В Воронеже произошел бой, в результате которого были сбиты самолет и вертолет, а также взорвался резервуар нефтебазы.

Колонны ЧВК не дошли до Москвы около 200 километров — они развернулись и направились в полевые лагеря после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Спустя пять дней после мятежа Путин встретился с Пригожиным и руководством «Вагнера» и предложил им варианты трудоустройства. Уголовное дело, заведенное против Пригожина по статье об организации вооруженного мятежа, прекратили.

Через два месяца после мятежа самолет Пригожина разбился. На борту был он и высшее руководство «Вагнера».