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17:25, 25 июня 2024Мир

Ассанжу запретили лететь коммерческими авиалиниями в Австралию

Жена Ассанжа рассказала, что ему запретили лететь коммерческими авиалиниями

Фото: Kin Cheung / AP

Основателю WikiLeaks Джуллиану Ассанжу, освобожденному под залог из британской тюрьмы 24 июня, запретили лететь коммерческими авиалиниями на остров Сайпан, а оттуда в Австралию. Об этом рассказала жена журналиста Стелла Ассанж, сообщает РИА Новости.

Она также объявила сбор средств на оплату перелетов Ассанжа. Отмечается, что организация чартерного перелета обойдется в 520 тысяч долларов, эту сумму нужно будет отдать австралийским властям.

Ранее в посольстве России в Великобритании заявили, что освобождение Ассанжа не является заслугой британского правосудия. Российские дипломаты подчеркнули, что британское правительство просто отреагировало на «отмашку» Вашингтона.

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      Виктория Кондратьева
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