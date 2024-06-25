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16:09, 25 июня 2024Мир

В посольстве России в Лондоне прокомментировали освобождение Ассанжа

Посольство РФ: освобождение Ассанжа не является заслугой британского правосудия

Фото: @wikileaks / Reuters

Освобождение основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа не является заслугой британского правосудия. Так посольство России в Великобритании прокомментировало событие, сообщает ТАСС.

«Очевидно, что вчерашнее событие — результат договоренностей Ассанжа и американской стороны, и еще предстоит увидеть, выполнит ли Вашингтон свою часть сделки. В любом случае заслуг британского правосудия в этом нет», — заявили российские дипломаты.

В российском диппредставительстве подчеркнули, что британские власти сначала постановили лишить журналиста свободы и экстрадировать, а потом упустили возможность принять принципиальное решение об отказе от этой нелегитимной линии, решив выполнить за Вашингтон «грязную работу по изоляции Ассанжа в рамках коллективного преследования».

В посольстве отметили, что британское правительство просто «отреагировали на отмашку из-за океана».

24 июня Джулиан Ассанж вышел на свободу из тюрьмы Белмарш в Лондоне и вылетел из Великобритании. Решение об освобождении журналиста приняли после достижения предварительной сделки со стороной обвинения.

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      Виктория Кондратьева
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