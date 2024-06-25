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04:40, 25 июня 2024Мир

Джулиана Ассанжа выпустили из тюрьмы. Основателю WikiLeaks грозило 175 лет тюрьмы за раскрытие военных преступлений США

WikiLeaks сообщила об освобождении Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы

Фото: Wikileaks / Reuters

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы в Великобритании. Об этом сообщила организация в соцсетях.

Он покинул страну на самолете. Сейчас Ассанж находится на пути на родину в Австралию.

В WikiLeaks отметили, что журналист покинул тюрьму строгого режима Белмарш после того, как провел в ее стенах 1901 день. «После более чем пяти лет, проведенных в камере два на три метра в изоляции 23 часа в день, он (Джулиан Ассанж — прим. «Ленты.ру») вскоре воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и детьми, которые видели своего отца только за решеткой», — говорится в сообщении.

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За несколько часов до освобождения стало известно, что основатель WikiLeaks готовится к сделке с прокуратурой США, в рамках которой он может частично признать вину. Вероятно, согласие Ассанжа с этим условием позволило ему выйти на свободу. «Мы ожидаем, что ответчик признает вину в сговоре с целью незаконного получения и распространения секретной информации, касающейся вопросов национальной обороны Соединенных Штатов», — указывается в документе, подписанном прокурором США Шоном Андерсоном.

Байден прекратил судебное преследование Ассанжа

Президент США Джо Байден в апреле рассказал, что в Вашингтоне рассматривают возможность закрыть дело Ассанжа. С соответствующей просьбой к Соединенным Штатам обратился парламент Австралии.

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Одновременно с этим основатель WikiLeaks получил от Лондона разрешение подать апелляцию на решение об экстрадиции его в США. Два судьи Высокого суда Лондона рассказали, что они разрешили Джулиану Ассанжу обжаловать решение, так как он заявил, что может подвергнуться дискриминации как гражданин иностранного государства.

Адвокат журналиста Эдвард Фитцджеральд также напомнил судьям, что им не следует верить заверениям из США о том, что Ассанж может рассчитывать на Первую поправку к конституции США о гарантии свободы слова. Он отметил, что слова американских прокуроров — это «явно недостаточная гарантия».

Ассанж раскрыл военные преступления США в Ираке и Афганистане

Дело против Ассанжа возбудили после того, как в 2010 году на сайте WikiLeaks опубликовали документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. Публикация этих документов стала самой крупной утечкой засекреченных военных документов в истории. В том же году в Швеции в отношении него были выдвинуты обвинения в изнасиловании. С 2012 года Ассанж, опасаясь экстрадиции, укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании. В 2019 году его лишили политического убежища, с тех пор он находился в лондонской тюрьме Белмарш.

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В октябре 2016 года, незадолго до выборов президента США, сайт WikiLeaks опубликовал переписку Джона Подесты — председателя избирательной кампании кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. В письмах затрагивались вопросы ядерной энергетики, а также пожертвований в Фонд Клинтон от добычи полезных ископаемых. Американское министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений в мае 2019 года, позже прибавив еще одно. В случае экстрадиции в США основателю WikiLeaks грозило до 175 лет тюрьмы.

Ранее жена Ассанжа Стелла Моррис рассказывала, что здоровье ее мужа постепенно ухудшается. Она отметила, что у Ассанжа был «небольшой инсульт в октябре 2021 года».

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      Марина Совина
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