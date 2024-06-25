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20:12, 25 июня 2024Бывший СССР

На Украине уволили главу Винницкой областной администрации после скандала с повестками

На Украине уволили главу Винницкой областной администрации Борзова

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов уволен со своего поста после скандала с раздачами повесток на АЗС. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства Украины Тарас Мельничук.

Отставку подтвердил и сам Борзов на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он попросил «не тратить время на манипуляции» из-за его увольнения. Он объяснил, что уходит «по состоянию здоровья».

Telegram-канал «Политика Страны» напоминает, что накануне, 24 июня, Борзов попал в скандал. Политик, по всей видимости, в состоянии алкогольного опьянения, находился на автомобильной заправке. Он вызвал туда сотрудников ТЦК, которые принялись раздавать повестки молодым людям, которые не понравились Борзову.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенными силами (ОС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрия Содоля. Причину своего решения Зеленский не прокомментировал.

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