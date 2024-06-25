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12:08, 25 июня 2024Россия

В России назвали срок действия мирных предложений Путина

Депутат Чепа назвал бессрочными мирные предложения Путина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мирные предложения президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта являются условно бессрочными — страна всегда придерживалась позиции необходимости гарантий безопасности, сказал в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Тем не менее, он подчеркнул, что условия для Украины могут меняться.

«Мы всегда придерживались примерно одной и той же позиции о гарантиях безопасности для России, для наших граждан, для русских людей. Она не имеет "срока годности" и будет действовать всегда. Но требования, условия, которые выдвинуты Украине, могут меняться со временем», — уточнил Чепа.

Он указал на то, что ситуация с украинским конфликтом может меняться. В частности, этому способствует применение западного оружия против российских граждан и возникающая ввиду этого необходимость создания более надежной буферной зоны.

«Для Украины изменения могут быть только в более жесткую сторону, говоря о территориальных вопросах. Мы видим, что происходит, видим эти атаки западными ракетами по нашей территории. А мы должны обеспечивать свою безопасность», — объяснил депутат.

Ранее Путин заявил, что мирные предложения российской стороны реально предусматривают возможность завершения конфликта на Украине.

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