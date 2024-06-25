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11:17, 25 июня 2024Среда обитания

Россияне раскрыли секреты финансовой грамотности для детей

Россияне призвали объяснять детям принципы накопления денег

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Большинство россиян считают необходимым объяснять детям принципы накопления средств. Секреты финансовой грамотности для молодежи граждане раскрыли в опросе сервиса «Работа.ру» и «СберСтрахования», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более трех тысяч россиян. Объяснять детям основные принципы накопления ради финансовой грамотности призвали 47 процентов из них. Еще 42 процента посоветовали выдавать карманные деньги, а 36 процентов — отправить ребенка на подработку после достижения 14 лет.

32 процента респондентов уверены, что финансовая грамотность приходит только с опытом, поэтому детям нужно давать оплачиваемые поручения. 23 процента предлагают детям пройти курс финансовой грамотности, а 15 процентов вовсе не задумываются о таком вопросе.

При этом большинство участников опроса получали карманные деньги — их не было только у 23 процентов респондентов. Чаще всего эти средства тратились на перекусы (46 процентов), развлечения (27 процентов), товары для хобби (25 процентов) и подарки близким (16 процентов). Еще 20 процентов откладывали на большие покупки, а 18 процентов — на мечту. Отмечается, что почти половина (47 процентов) копивших на мечту смогли ее исполнить.

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      Александра Качан
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