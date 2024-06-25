Сборная Сербии сыграла вничью с Данией и вылетела с Евро-2024

Сборная Сербии сыграла вничью с Данией и вылетела с Евро-2024

Сборная Сербии сыграла вничью с Данией в матче третьего круга группового этапа Евро-2024 и вылетела с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча группы C прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 0:0. Для сохранения шансов на выход в плей-офф сербам нужна была победа.

В параллельном матче группы C сборные Англии и Словении также сыграли вничью 0:0. Таким образом, первое место в квартете сохранилось за англичанами (5 очков), вторая строчка за Данией (3 очка), словенцы — третьи (3 очка), сербы замкнули таблицу с 2 очками.

Ранее 25 июня были сыграны матчи группы D: французы и поляки завершили встречу вничью, а австрийцы победили голландцев со счетом 3:2. Сборные Австрии, Франции и Нидерландов вышли в плей-офф, а Польша завершила выступление на Евро-2024.

Чемпионат Европы проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Действующими чемпионами континента являются итальянцы.