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09:52, 25 июня 2024Россия

В России заявили об отличном шансе принять скандальный закон о никабах

Политолог Марков: у властей России появился шанс принять закон о запрете никабов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Обнаружение никаба — традиционного женского арабского головного убора — у одного из совершивших теракт в Дагестане боевиков позволит принять скандальный закон о запрете скрывающей лицо одежды. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в Telegram.

Ранее стало известно, что один из террористов планировал скрыться, используя никаб.

В этой связи у российских властей появился «отличный шанс» запретить никабы, сказал Марков и добавил, что это может быть сделано «скоро».

Ранее в российском обществе развернулась полемика вокруг запрета никаба. Идею, изначально высказанную главой Совета по правам человека при президенте России Валерием Фадеевым, поддержал депутат Госдумы Михаил Матвеев. Против выступили отдельные представители исламского духовенства. Так, председатель мусульманской общины города Химки Московской области Камиль Маннапов заявил, что введение запрета на никаб может иметь негативные общественные последствия. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов сказал, что поддержит запрет только в случае установления связи между ношением никаба и экстремизмом.

Между тем, закрывающая лицо одежда запрещена в ряде стран с преимущественно мусульманским населением — Индонезии, Казахстане, Марокко. В 2023 году аналогичные меры были приняты в Узбекистане. Власти Таджикистана пошли еще дальше и запретили даже хиджаб — платок, которым покрывают голову представительницы мусульманской общины, но оставляющий лицо женщины открытым. Хиджаб попал в перечень «чуждой одежды». Власти объяснили введение запрета борьбой с суевериями и фанатизмом.

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      Алан Босиков
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