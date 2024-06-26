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09:39, 26 июня 2024Ценности

Дочь Мадонны без макияжа попала в объектив папарацци

Фото: BrosNYC / BACKGRID / Legion-Media

Дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон без макияжа попала в объектив папарацци. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

Уличные фотографы заметили 27-летнюю наследницу на прогулке по Нью-Йорку. На размещенных кадрах она запечатлена в облегающих брюках и обнажающем живот кроп-топе черного цвета. Также знаменитость надела вьетнамки, а в качестве аксессуаров выбрала круглые серьги и небольшую кожаную сумку в тон наряду.

При этом можно заметить, что на лице Леон отсутствует декоративная косметика, а волосы заплетены в две объемные косы.

Ранее сообщалось, что Лурдес Леон вышла на сцену в откровенном виде. Уточнялось, что знаменитость выступила на фестивале в укороченном черном топе с глубокими вырезами, отказавшись при этом от бюстгальтера.

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      Мария Винар
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