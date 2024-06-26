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03:21, 26 июня 2024Путешествия

Финансист дала совет по замене доллара и евро в путешествии за границей

Финансист Гондусова: валюты третьих стран можно использовать при игре на бирже

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова в интервью агентству «Прайм» рассказала, что юань и дирхам почти не пользуются у россиян спросом из-за низкой ликвидности.

Для путешествий валюты третьих стран, как отметила специалист, — лишь запасной вариант. По словам Гондусовой, валюты третьих стран не станут эффективной заменой доллару. Однако финансист подчеркнула, что валюты третьих стран можно использовать, например, при игре на валютной бирже.

По итогам мая 2024 года доля юаня в структуре расчетов через глобальную межбанковскую систему SWIFT снизилась до 4,47 процента, хотя в марте находилась на уровне в 4,69 процента.

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      Юлия Мискевич
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