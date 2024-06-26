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01:48, 26 июня 2024Россия

Губернатор Севастополя предупредил о громких ночных мероприятиях флота

Губернатор Развожаев: флот сделает учебный выстрел в Севастополе, будет громко
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В районе Северного и Южного молов в Севастополе около 02:00 26 июня будут слышны громкие звуки. Они будут доноситься от громких ночных мероприятий флота, предупредил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Флот проведет тренировку — будет произведен один учебный выстрел. Будет громко, поэтому предупреждаю», — написал Развожаев.

Ранее в Севастополе, который 23 июня попал под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), ввели режим чрезвычайной ситуации. Одна из ракет взорвалась над пляжем в Севастополе, где отдыхали люди, жертвами атаки, по последним данным, стали четыре человека, двое из которых дети, пострадал еще 151.

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      Александра Синицына
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