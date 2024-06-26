Кабана-спортсмена заметили в российском регионе

Кабан прибежал на спортивную площадку в Новосибирске

Жители Первомайского района Новосибирска заметили на спортивной площадке возле ПАТП-4 вьетнамского кабана. Видео появилось в сообществе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

На кадрах заметно, как упитанный кабан прибежал на спортивную площадку. В том же районе местные жители сняли на видео косулю.

По словам некоторых комментаторов, несколько кабанов три года назад сбежали из соседнего села Орловка, и с тех пор периодически попадаются на глаза местным жителям.

Сибкрай.ru со ссылкой на Минприроды региона сообщает, что вьетнамский кабан – сельскохозяйственное животное, популяции этих зверей в регионе нет. По информации издания, вероятнее всего, кабан сбежал с фермы. Специалисты Минприроды выходили на поиски, но не нашли животное.