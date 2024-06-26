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08:32, 26 июня 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о сорвавшем переговоры с Россией совете Запада

Арахамия: Запад посоветовал Украине в 2022-м не обсуждать «эфемерные гарантии»

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Западные союзники Украины во время переговоров о прекращении огня в 2022 году отказались давать Киеву твердые обещания поддержки и посоветовали «не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности». Об этом заявил депутат Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, передает The Time.

Как отмечает издание, это привело к срыву переговорного процесса.

Переговоры в Стамбуле, длившиеся шесть недель, привели к согласованию соглашения между Россией и Украиной в общих чертах, отмечают в The Time. Киев должен был отказаться от планов по вступлению в НАТО и обеспечить себе статус «постоянного нейтралитета», получив за это гарантии безопасности со стороны России и других государств.

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      Алевтина Запольская
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