На Украине рассказали о сорвавшем переговоры с Россией совете Запада

Арахамия: Запад посоветовал Украине в 2022-м не обсуждать «эфемерные гарантии»

Западные союзники Украины во время переговоров о прекращении огня в 2022 году отказались давать Киеву твердые обещания поддержки и посоветовали «не прибегать к эфемерным гарантиям безопасности». Об этом заявил депутат Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, передает The Time.

Как отмечает издание, это привело к срыву переговорного процесса.

Переговоры в Стамбуле, длившиеся шесть недель, привели к согласованию соглашения между Россией и Украиной в общих чертах, отмечают в The Time. Киев должен был отказаться от планов по вступлению в НАТО и обеспечить себе статус «постоянного нейтралитета», получив за это гарантии безопасности со стороны России и других государств.