Одна деталь на снимках Кендалл Дженнер из Лувра смутила фанатов

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась снимками из Лувра и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 28-летняя манекенщица запечатлена рассматривающей картины. На ней черное платье длины макси, оформленное открытой спиной. «Лувр в полночь», — подписала она пост, который набрал более 820 тысяч лайков.

Многие подписчики обратили внимание на одну деталь на кадрах знаменитости. «Почему на тебе нет обуви?», «А можно там фотографироваться голым?», «Обуйся! Мы не хотим видеть твои грязные ноги», «Где твоя обувь? Где ты ее потеряла?», «Эта женщина настолько богата, что может побегать босиком по Лувру ночью», — комментировали они.

В марте Дженнер также поделилась фото в необычном образе и расстроила поклонников. Тогда модель запечатлела себя в костюме серого цвета, который состоял из кроп-топа и укороченных лосин с высокой посадкой.