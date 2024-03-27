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20:19, 27 марта 2024Ценности

Кендалл Дженнер поделилась фото в необычном образе и расстроила фанатов

Фото: @kendalljenner

Американская модель Кендалл Дженнер поделилась фото в необычном образе и расстроила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 28-летняя манекенщица запечатлена в спортивном костюме серого цвета, состоящем из кроп-топа и укороченных легинсов с высокой посадкой. При этом она взяла с собой небольшую черную сумку и надела балетки в тон.

Поклонники обратили внимание на обувь знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Эти туфли ужасны», «Когда ждать твой первый балет?», «Очень странное сочетание», «Фигура отличная, но со вкусом проблемы», «Один из самых худших образов», — возмущались они.

В октябре 2023 года пользователи сети обругали проходку Кендалл Дженнер на показе модного дома Schiaparelli. Тогда модель вышла на подиум в рамках Недели моды в Париже в платье длины миди из камней красного цвета. В качестве обуви модельеры подобрали для манекенщицы бежевые туфли на каблуках, а стилисты сделали ей объемную укладку.

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      Мария Винар
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