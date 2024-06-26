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15:29, 26 июня 2024Россия

В России высказались о значимости переговоров глав Минобороны с Пентагоном

Депутат Красов назвал необходимыми переговоры глав Минобороны и Пентагона

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Переговоры главы Минобороны России Андрея Белоусова и шефа Пентагона Ллойда Остина необходимы для ядерной безопасности России и США, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значимости таких контактов.

Такие контакты между двумя главами военных ведомств — Российской Федерации с одной стороны и США с другой стороны — просто необходимы для того, чтобы снять некие вопросы и обеспечить безопасность двух ядерных держав

Андрей Красовдепутат Госдумы

В то же время депутат полагает, что диалог между военными ведомствами России и США не поможет решить проблему украинского конфликта.

«США как поставляли вооружения и военную технику на Украину, так и поставляют. Как они принуждали своих вассалов по блоку НАТО и ЕС делать то же самое, так они и делают. Пока поставки вооружения, военной техники и боеприпасов будут [идти] на Украину, этот конфликт будет продолжаться. Мы же понимаем, что, если в костер не подбрасывать дровишек и не поливать каким-то средством, чтобы пламя сохранялось, он так и будет гореть. Если перестать это делать, он тут же затухнет. То же самое можно сделать с поставками вооружения и военной техники», — отметил он.

Депутат добавил, что, по его мнению, у России есть все необходимые средства для уничтожения всех поставок оружия и боеприпасов, которые союзники передают Киеву.

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25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что Остин созвонился с Белоусовым. Это была первая беседа между главами военных ведомств с марта 2023 года и первая для Белоусова на посту министра обороны.

Американская сторона сообщила, что во время разговора они обсудили украинский кризис. Остин подчеркнул, что Москве и Вашингтону важно поддерживать диалог между военными ведомствами.

Позже Минобороны России подтвердило информацию о звонке. В пресс-службе рассказали, что он состоялся по инициативе США. Во время беседы Белоусов заявил о риске эскалации из-за продолжающихся поставок оружия Украине.

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