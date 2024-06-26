В Сызрани местные жители вышли на народный сход из-за избиений со стороны цыган

Хинштейн: в Сызрани люди вышли на народный сход из-за избиений со стороны цыган

Местные жители в Сызрани вышли на народный сход. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он сообщил, что сход прошел из-за бездействий полиции по отношению к противоправной деятельности цыган в городе.

«Несколько дней назад в Сызрани группа цыган избила семью. После происшествия неоднократно были вызваны и полиция, и скорая, но никто на вызовы так и не приехал... Правоохранительные органы заинтересовались делом только после широкой огласки в социальных сетях. А что было бы, если б этот инцидент не "всплыл" в информационном поле?» — говорится в публикации парламентария.

Хинштейн призвал «провести внутреннюю проверку и выяснить, кто без громкого пендаля со стороны общественности не может поднять свою пятую точку со стула, чтоб начать выполнять свою работу».

Ранее проверку ситуации в городе начали власти Самарской области. Врио губернатора региона Вячеслав Федорищев пообещал, что «тех, кто угрожает безопасности наших жителей, ждет максимально жесткое наказание».