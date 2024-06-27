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15:48, 27 июня 2024Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая раскрыла секрет победы над депрессией

Анфиса Чехова рассказала о борьбе с депрессией и сравнила этот период с болотом

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о борьбе с депрессией и раскрыла секрет победы над этим заболеванием. Интервью со знаменитостью, выступившей на SYNERGY WOMAN FORUM 2024, публикует Пятый канал.

По словам телеведущей, бороться с депрессией бессмысленно. Она отметила, что депрессия является результатом внутренних изменений: гормональных, психологических или химических. Телеведущая также обратила внимание, что важно отличать депрессию от дисфории, в которой пребывает большинство людей.

«Есть дисфория, а есть и противоположное, когда ты просто чувствуешь себя печальным, грустно, вот это уныние, а оно как болото засасывает», — рассказала Чехова.

Телеведущая считает, что следует осмыслить глубину депрессии и в серьезных случаях обратиться к специалистам. Врачи могут назначить прием антидепрессантов, если человеку сложно выйти из состояния депрессии самостоятельно. По признанию Чеховой, она сама когда-то принимала такие препараты, и «ничего страшного в этом нет». «Уныние — это как болото. А когда тебя при помощи медикаментов оттуда вытащили, поставили на ровной поверхности, ты такой: "О! А вот она жизнь"», — заключила она.

Ранее Анфиса Чехова пожаловалась на проблемы со здоровьем. У 46-летней знаменитости обнаружили порок сердца.

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