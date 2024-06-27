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12:40, 27 июня 2024Россия

Очевидец удара ВСУ по Севастополю рассказал о странных ранах у пострадавших

Очевидец атаки ВСУ в Севастополе заявил о странных ранах пострадавших без крови
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

У пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу Учкуевка в Севастополе были странные раны. О нетипичных ранениях от кассетных боевых частей рассказал владелец кафе на пляже, где прятались мирные жители после удара, передает РИА Новости.

«Никогда не видел такого типа осколочных ранений — они не кровоточат. Я осматривал одну девушку ей прилетел осколок 2,5 на 2,5 сантиметра в брюшную полость и при этом рана не кровила. Был еще один мужчина лет 50 буквально "рябой" от осколков по всему телу, при этом в сознании на ногах, шока нет», — заявил мужчина.

По первому образованию владелец кафе — военный врач. Мужчина предположил, что такой эффект был создан для усложнения первичной диагностики пострадавших.

Ранее владелец кафе сообщил, что на пляже Учкуевка в Севастополе между звуками взрывов и разрывом кассет прошло 45 секунд. Удар произошел, когда на пляже негде бросить полотенце, сказал он. Мужчина подчеркнул, что раненых на пляже было более ста человек.

23 июня Украина выпустила по Севастополю пять американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Одна из ракет взорвалась над пляжем Учкуевка, где отдыхало много людей. По последним данным, пострадали 153 человека. Жертвами удара стали четыре человека, двое из которых — дети. В Севастополе из-за случившегося введен режим ЧС.

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