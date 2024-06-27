Политолог Блохин: пошлины ЕС на продукцию с Украины не ударят по экономике Киева

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин назвал последствия введения Евросоюзом (ЕС) пошлин на яйца и сахар с Украины. В беседе с «Лентой.ру» политолог заявил, что подобная мера не ударит по экономике Киева.

Ранее СМИ со ссылкой на источник писали, что Евросоюз 28 июня объявит о введении сроком на год пошлин на импорт яиц и сахара с Украины. Уточнялось, что решение принято для удовлетворения требований протестующих европейских фермеров. Так, украинскую продукцию планируется обложить выплатами в 419 евро за тонну белого сахара, 339 евро за тонну сахара-сырца и 30 евроцентов за килограмм яиц.

«Украинская продукция более дешевая и конкурентоспособная. Эти пошлины реализуются с целью защитить европейских производителей. По Украине они вряд ли ударят, потому что одновременно с этим Европа накачивает Украину финансовыми траншами и оружием», — сказал Блохин.

Вряд ли эти пошлины как-то подорвут экономику Украины. Если бы Украина не была на попечении у Запада и была бы в свободном плавании, то такое решение нанесло бы по ней нанесло по ней удар Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог

Отмена пошлин на товары с Украины действовала с 2022 года. Недавно срок действия соответствующего решения продлили еще на год. Однако после этого в ЕС уже возобновили взимание ввозных пошлин на украинский овес, а теперь распространят меру еще на два вида продукции.

Зимой в Европе против несправедливой конкуренции, вызванной поставками с Украины, начали протестовать местные фермеры. В частности, в Польше они перекрывали большинство контрольно-пропускных пунктов на границе двух стран, а также блокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. На фоне этого о возможности возвращения пошлин на украинскую продукцию заговорили в ряде стран ЕС.