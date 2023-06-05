ЕС продлил отмену пошлин на украинские товары на год вперед

Европейский союз на год вперед продлил отмену пошлин на товары из Украины

Европейский союз (ЕС) продлил отмену пошлин на товары из Украины, которая действовала с 2022 года. Документ с соответствующим решением Брюсселя опубликован на сайте официального журнала ЕС.

Договор об отмене ввозных пошлин для украинской стороны изначально должен был истечь сегодня, 5 июня 2023 года. Но Европарламент (ЕП) распорядился продлить льготные условия для Украины, отмечается в заявлении.

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Парламентарии также указали Киеву, что для предотвращения случаев мошенничества Украина должна соблюдать ряд определенных правил. Во-первых, Киев будет обязан не вводить новые пошлины или сборы на товары из ЕС, если на то нет четкого обоснования.

Ранее газета Myśl Polska писала, что Польша оказалась в проигрышной позиции, поставив интересы Украины выше собственных. Польские журналисты указали, что поскольку цены на энергоносители в последнее время стали дороже, увеличились затраты на производство продуктов питания. Еще одной ошибкой властей Польши и ЕС издание назвало отмену таможенных пошлин на товары, ввозимые из Украины.