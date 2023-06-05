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16:54, 5 июня 2023Мир

ЕС продлил отмену пошлин на украинские товары на год вперед

Европейский союз на год вперед продлил отмену пошлин на товары из Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) продлил отмену пошлин на товары из Украины, которая действовала с 2022 года. Документ с соответствующим решением Брюсселя опубликован на сайте официального журнала ЕС.

Договор об отмене ввозных пошлин для украинской стороны изначально должен был истечь сегодня, 5 июня 2023 года. Но Европарламент (ЕП) распорядился продлить льготные условия для Украины, отмечается в заявлении.

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Парламентарии также указали Киеву, что для предотвращения случаев мошенничества Украина должна соблюдать ряд определенных правил. Во-первых, Киев будет обязан не вводить новые пошлины или сборы на товары из ЕС, если на то нет четкого обоснования.

Ранее газета Myśl Polska писала, что Польша оказалась в проигрышной позиции, поставив интересы Украины выше собственных. Польские журналисты указали, что поскольку цены на энергоносители в последнее время стали дороже, увеличились затраты на производство продуктов питания. Еще одной ошибкой властей Польши и ЕС издание назвало отмену таможенных пошлин на товары, ввозимые из Украины.

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    Глеб Бажуткин
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