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11:09, 27 июня 2024Экономика

Евросоюз обложит пошлинами украинские яйца и сахар

FT: Евросоюз объявит о восстановлении импортных пошлин на яйца и сахар с Украины

Фото: Matthias Bein / Globallookpress.com

Евросоюз 28 июня объявит о введении сроком на год пошлин на импорт яиц и сахара с Украины, пишет The Financial Times со ссылкой на источник, по данным которого решение принято для удовлетворения требований протестующих европейских фермеров.

По информации издания, украинскую продукцию обложат выплатами в 419 евро за тонну белого сахара, 339 евро за тонну сахара-сырца и 30 евроцентов за килограмм яиц.

Отмена пошлин на товары с Украины действовала с 2022 года. Недавно срок действия соответствующего решения продлили еще на год. Правда, после этого в ЕС уже возобновили взимание ввозных пошлин на украинский овес, а теперь распространят меру еще на два вида продукции.

Зимой в Европе против несправедливой конкуренции, вызванной поставками с Украины, начали протестовать местные фермеры. В частности, в Польше они перекрывали большинство контрольно-пропускных пунктов на границе двух стран, а также блокировали подъезды к железнодорожным станциям и морским портам. На фоне этого о возможности возвращения пошлин на украинскую продукцию заговорили в ряде стран ЕС. В том числе об этом высказывался президент Франции Эммануэль Макрон.

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      Дмитрий Воронин
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