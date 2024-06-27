Российские звезды отправились с концертами-сюрпризами в школы

Баста, Бузова, МОТ и Клава Кока дали концерты для выпускников

Российские артисты посетили семь школ в разных городах страны и дали концерты. Выступления-сюрпризы и школьные истории звезд стали основой фильма «Основной выпускной» от VK.

По приглашению команды VK Клава Кока, Mary Gu и Ramil’ отправились с концертами в школы Москвы и Подмосковья, Ольга Бузова и Мот побывали в Санкт-Петербурге, Dabro встретились с выпускниками в Казани, а Баста поехал в родную школу в Ростов-на-Дону.

Съемочными площадками фильма стали школьные спортзалы и актовые залы, в главных ролях — звезды и выпускники. Подготовка к шоу велась втайне. В «Основной выпускной» вошли истории исполнителей из школьной жизни. Так, Бузова призналась, что конфликтовала с руководством из-за ярких образов.

«Я то сердечки нашивала на джинсы, то стразы и пайетки клеила на лицо. Они появились у меня еще в 2000-х, когда это еще не стало мейнстримом среди модных блогеров», — поделилась певица.

Баста на выпускной не попал, поэтому написал песню о том, каким он мог бы быть. «Хочу пожелать выпускникам, если у вас есть внутри ощущение своего призвания, своего пути — следуйте ему. Пока вы молоды, идите за своей мечтой. Не упустите свой кораблик», — вдохновил ребят музыкант.

Премьера «Основного выпускного» состоялась 27 июня на платформе «VK Видео».