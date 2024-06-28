Аферисты пообещали пенсионерке выплаты ко Дню Победы и украли у нее 2,5 миллиона рублей

В Петербурге аферисты обманули пенсионерку на 2,5 млн рублей, пообещав выплаты

В Санкт-Петербурге аферисты пообещали 87-летней пенсионерке выплаты ко Дню Победы и украли у нее 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Предварительно установлено, что в конце мая — начале июня женщине позвонил неизвестный и убедил ее перевести деньги на счет, который он продиктовал. Аферист сказал, что пенсионерка получит выплату, которая якобы положена всем блокадникам ко Дню Победы. Ущерб составил 2,46 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего местного жителя, который стал курьером у аферистов и обманул 94-летнюю блокадницу.