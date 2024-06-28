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12:56, 28 июня 2024Бывший СССР

Белорусские пограничники сбили украинский БПЛА

ГПК Белоруссии: пресечено нарушение воздушного пространства украинским БПЛА

Фото: Alina Smutko / Reuters

Белорусские пограничники в Гомельской области сбили украинский беспилотный летальный аппарат (БПЛА), который вел разведку приграничных территорий. Об этом в Telegram сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

«26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничный наряд от пограничной заставы Мозырского погранотряда в результате применения боевого оружия и средств подавления пресек нарушение воздушного пространства квадрокоптером», — говорится в публикации.

Отмечается, что в сбитом беспилотнике служащие ГПК обнаружили карту памяти с данными, касающимися промышленных и инфраструктурных объектов приграничной территории Белоруссии.

В ГПК также сообщили, что на приграничной территории зафиксирована активность «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана террористической и запрещена в России). По информации ведомства, украинские боевики ведут разведывательную деятельность и рекогносцировку местности.

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      Глеб Палехов
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